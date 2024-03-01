В Минске почтили память погибших при исполнении служебного долга

Почтить память тех, кто отдал жизнь на боевом посту, - это торжественный ритуал и многолетняя традиция в преддверии Дня милиции. Руководство МВД, милиционеры, ветераны, родные и близкие возложили венки и цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Именно на примере героев воспитывают молодое поколение. И все 107 лет главная цель у белорусской милиции - безопасность на улицах наших городов.