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В Минске почтили память погибших при исполнении служебного долга

Почтить память тех, кто отдал жизнь на боевом посту, - это торжественный ритуал и многолетняя традиция в преддверии Дня милиции. Руководство МВД, милиционеры, ветераны, родные и близкие возложили венки и цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Именно на примере героев воспитывают молодое поколение. И все 107 лет главная цель у белорусской милиции - безопасность на улицах наших городов.

Сегодня также глава милицейского ведомства Иван Кубраков встретится с семьями погибших сотрудников. Такие встречи в течение года проходят регулярно.

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