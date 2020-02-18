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В Минске подписали план мероприятий по празднованию 75-летия ООН
План совместного празднования в Беларуси 75-летия создания Организации Объединенных Наций подписан в Минске. Документ утвердили глава МИД Владимир Макей и постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецки. Эти события станут частью крупнейшей в истории акции по глобальному общению "ООН-75", запущенной по инициативе Генсекретаря Организации Антониу Гутерриша. Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь как страна - основательница ООН, получившая этот статус за вклад в победу во Второй мировой войне, признает историческую роль и ответственность Организации в деле сохранения мира.
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