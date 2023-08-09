В Минске подросток забрал у школьника вейп и заработал уголовку. Как сообщают в милиции, за совершение грабежа задержан 16-летний школьник. Установлено, что фигурант во время прогулки увидел знакомого подростка (9-классника) и попросил у него покурить вейп. После того, как он воспользовался парогенератором, то не стал возвращать вещь владельцу, а забрал с собой. Потерпевший обратился в милицию.