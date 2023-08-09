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В Минске подросток забрал у школьника вейп и заработал уголовку
В Минске подросток забрал у школьника вейп и заработал уголовку. Как сообщают в милиции, за совершение грабежа задержан 16-летний школьник. Установлено, что фигурант во время прогулки увидел знакомого подростка (9-классника) и попросил у него покурить вейп. После того, как он воспользовался парогенератором, то не стал возвращать вещь владельцу, а забрал с собой. Потерпевший обратился в милицию.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за грабеж. Ответственность по данной статье наступает с 14 лет. Напоминаем родителям: не дайте своим детям стать жертвами или участниками преступлений. Интересуйтесь, где, как и с кем ваш ребенок проводит досуг. Обращайте внимание на его увлечения, круг общения, в том числе виртуальный. Расскажите ребенку о недопустимости совершения противоправных действий, а также о вреде курения.
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