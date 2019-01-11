В торжественной обстановке сегодня в Минске подвели и итоги благотворительной акции "Наши дети".

На протяжении месяца руководители госорганов и предприятий, активисты общественных объединений дарили ребятам праздник и помогали осуществиться заветным мечтам. Особое внимание уделили детям, которые оказались в непростых жизненных условиях и имеют проблемы со здоровьем. На новогодний киносеанс сегодня пригласили юных волонтеров и школьников, которые участвовали в подготовке благотворительных мероприятий, выступали с творческими номерами для сверстников.