В Минске подвели итоги конкурса на лучшее освещение деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям

Сегодня в Минске подвели итоги ежегодного конкурса на лучшее освещение деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Глава спасательного ведомства Владимир Ващенко наградил журналистов республиканских и региональных СМИ, а также отдельные проекты и программы. Отметили и работу наших коллег из Агентства теленовостей. Наивысшие награды у Виолетты Соколович - заведующей отделом криминальных новостей - и у программы "Новости региона".



Всего награды журналистам вручили в четырех номинациях. Сама церемония прошла в Университете гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям.



