В Минске подвели итоги международной конференции высокого уровня под эгидой ОБСЕ

На встрече координатор деятельности ОБСЕ по вопросам противодействия транснациональным угрозам Раса Остраускайте высказала основные рекомендации по противодействию возрастающей глобальной опасности миру в эпоху новых технологий. Например, необходимость выработки гармонизованной международной правовой среды.

Участниками двухдневного форума стали более 200 международных экспертов из 40 стран, а также представители ООН, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ и Интерпола.