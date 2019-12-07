Белорусы назвали любимых производителей продуктов питания. В Минске подвели итоги премии "Народная марка". Ее организаторы распространили более трех миллионов анкет и опросили тысячи покупателей со всей страны. Среди лучших - продукты компании "Санта Бремор". Их пельмени и мороженое оказались вне конкуренции. Подробности в следующем материале.



Современный потребитель голосует "кошельком"! Причем, в приоритете продукты “как дома". А чтобы стать "народной маркой", мало просто выпускать продукты высокого качества, надо еще быть ярким и чтобы тебя полюбил покупатель. Неслучайно в анкетах для респондентов нет вариантов ответов. Продукцию лучших торговых марок называют по памяти.



В этот раз белорусы без колебаний определили любимые пельмени - "Бабушка Аня", и любимое мороженое - ЮККИ. В приоритете - естественный вкус и натуральные ингредиенты. В составе пельменей - только мясо, мука и специи. А мороженое получают из натуральных сливок. Отсюда и вкус продуктов, которые так нравятся белорусам.



Опрос премии "Народная марка" проводился с учетом социального портрета белорусского покупателя. Учитывались пол, возраст, образование и доходы. Продукция "Санта Бремор" лидирует почти во всех регионах, во многих - почти с двукратным отрывом. Результаты голосования говорят о высоком доверии потребителей по всей стране.



