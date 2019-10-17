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В Минске подвели итоги работы Совета командующих пограничных войск стран СНГ
А. Лукашенко награжден знаком "Почетный пограничник СНГ"
Во время заседания также стало известно, что Президент Беларуси Александр Лукашенко награжден высшей наградой Совета командующих, учрежденной главами государств, - нагрудным знаком "Почетный пограничник Содружества Независимых Государств". Александр Лукашенко стал первым лидером, который отмечен этой наградой. Ее дают только за выдающиеся заслуги в укреплении пограничной безопасности.
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