В Минске подвели итоги работы Совета командующих пограничных войск стран СНГ

Во время заседания также стало известно, что Президент Беларуси Александр Лукашенко награжден высшей наградой Совета командующих, учрежденной главами государств, - нагрудным знаком "Почетный пограничник Содружества Независимых Государств". Александр Лукашенко стал первым лидером, который отмечен этой наградой. Ее дают только за выдающиеся заслуги в укреплении пограничной безопасности.