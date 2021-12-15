В Минске подвели итоги Республиканского конкурса инновационных проектов: IT-направление сместили биотехнологии и медицина

Возможность заявить о себе и получить конкретную поддержку для реализации проекта. В Минске подвели итоги Республиканского конкурса инновационных проектов. Результаты показали: инновации с последующим их внедрением в экономику вызывают все больший интерес не только у ученых-теоретиков, но и практиков. Об уникальных для Беларуси проектах Юлия Рубцова.

Операцию на шейном отделе позвоночника нейрохирурги называют одной из самых сложных. Каналы, отростки и переплетения сосудов - врачи буквально идут на ощупь к месту трансформации кости. Упростить этот процесс решил доктор из Гомеля, сначала разработав приложение для смартфона, которое проецирует виртуальную трехмерную модель кости, делая доступнее диагностику. После нейрохирург и вовсе замахнулся на создание аналога дорогостоящего оборудования. Вот такой навигационный шаблон исключает хирургическую ошибку при имплантации винтов.

Разработку признали не только ученые, но и коллеги молодого врача. Проект поддержат для реализации. Как гарант для разработчика - россыпь наград на республиканском конкурсе инноваций. Первое место среди молодежи также у практикоориентированной разработки. В НАН придумали, как повысить эффективность солнечных панелей. Аналогов в Беларуси нет.



Для стимулирования деловой инициативы обновили номинации, ввели специальные призы от партнеров. Белтелерадиокомпанией отмечен близкий для медиасферы проект - разработка аэрокапсулы. Это принципиально новый продукт для всего Евразийского экономического союза. Умный передвижной офис, такой можно установить в любой точке мира. Пилотная кабина, которая сошла с производства год назад, работает в Национальном аэропорту Минск.





В финал вышли 36 проектов

Традиционного лидера в области инноваций - IT-направление - сегодня сместили биотехнологии и медицина. Много проектов на стыке сфер. Разработки стали качественнее, говорят эксперты, и число финалистов выросло вдвое.

В этом году есть свои особенности. Например, разрешили участвовать проектам на разных стадиях реализации. Поэтому и желающих заявить о себе было немало - 145 участников. Все они защищали свои проекты перед потенциальным инвестором. Удалось это не всем - особый интерес вызвали около трех десятков инноваций. Это те, что отражают современные технологии.



К дипломам - сертификаты на поддержку идеи. Многие из них требуют внушительных затрат. Перспективные также готовы поддержать технопарк и индустриальный парк "Великий камень".





Поддержка от государства

Финансовая поддержка - лишь один аспект успеха. Немаловажно - начинающим разработчикам подставят плечо и опытные специалисты. Эксперты уверены: такой тандем - залог эффективного пути от разработки до производства и реализации на рынке.