В Минске подвели итоги республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси"

Он прошел в девятый раз. Стартовал проект в сентябре 2011 года. И с каждый годом его популярность, как и количество участников, только росла. В девятом сезоне поступило более тысячи заявок. Гранд-финалу предшествовали 47 отборочных туров. В них приняли участие более 500 молодых людей. В финал прошли свыше 100 лучших авторских проектов в 10 номинациях. Участие приняли юноши и девушки в возрасте от 14 до 31 года, а также молодые ученые до 35 лет. О самых ярких идеях и стартапах, которые сегодня получили путевку в жизнь для реализации в масштабе страны завтра, репортаж Юлии Хмель.



Из года в год участники "100 идей для Беларуси" доказывают, что могут подстраиваться под любые условия в мире. Анна Карпенко презентует проект по созданию потенциальных антиВИЧ-препаратов, способных блокировать проникновение вируса в чувствительные клетки. И в свете последних событий пробует применить свою разработку к поиску соединений, которые могут стать будущими лекарствами против коронавируса.







Экопродукт - бумага из тростника

И пока Анна Карпенко предлагает свои варианты оздоровления человечества, зельвенские школьники выступают за природное здоровье. Бумага из тростника. Магниты, открытки, пакеты, подарочные коробки - все экологичное. Производством занимаются старшеклассники вместе с учителями на базе школы. Проекту всего год, но продукция уже пользуется большой популярностью.





Проект "Умная улица"

Наделять города и поселки интеллектом. Свою идею продвигает и команда Минского энергетического колледжа. Фитостены, освещение, встроенное в дорожное покрытие, создание безопасных и комфортных условий передвижения пешеходов и водителей, а также регулирование энергопотребления за счет внедрения солнечных батарей.

Даниил Чарей, учащийся Минского государственного энергетического колледжа:

"В первую очередь это создано для людей. Чтобы им можно было зарядить телефон, оставить где-то вещи. По поводу пожарной безопасности, чтобы если что-то случилось, можно было устранить какое-нибудь возгорание. Даже брусчатка, которая перед остановочными пунктами для того, чтобы когда подъезжает транспорт, жителей Минска или других городов или туристов не обрызгивало водой".







Всего в числе идей более 100 авторских разработок

Всего в числе идей более 100 авторских разработок в области медицины, энергетики, агропромышленного сектора, информационных и авиакосмических технологий.





В девятом сезоне участие приняли более 500 человек

К слову, гранд-финалу предшествовали 47 отборочных туров, в которых принимали участие более 500 школьников и студентов, а также молодые ученые.Организаторы проекта решили не отставать от участников и тоже покреативили. Финиш конкурса проходит под эгидой экологической тематики. Это значит каждому участнику выдается экосумка с набором предметов первой необходимости для презентации проектов. Это и ручки, и флешки, и блокноты. Все из дерева. Такие же дипломы и статуэтки для победителей проекта.