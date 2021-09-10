В Минске подвели итоги республиканской акции "Беларусь адзіная"

Более 20 часов, а если взять в расчет еще и кулуарное общение, то сутки. Столько длилось живое общение экспертов и региональной политической элиты. Республиканская акция "Беларусь адзіная" прошла во всех областях страны. Сегодня ее итоги подвели в Минске.

Голоса регионов

Политическая турбулентность, экономическая нестабильность, борьба с пандемией, противодействие санкциям. Белорусов интересовала как глобальная и мировая повестка в целом, так и локальные вопросы: а каким будет мое завтра? Зарплаты, пенсии, роль семьи в воспитании патриота, демографическая обстановка.

Региональный форум "Беларусь адзiная"