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В Минске подвели итоги республиканской акции "Беларусь адзіная"

Более 20 часов, а если взять в расчет еще и кулуарное общение, то сутки. Столько длилось живое общение экспертов и региональной политической элиты. Республиканская акция "Беларусь адзіная" прошла во всех областях страны. Сегодня ее итоги подвели в Минске.

Голоса регионов

Политическая турбулентность, экономическая нестабильность, борьба с пандемией, противодействие санкциям. Белорусов интересовала как глобальная и мировая повестка в целом, так и локальные вопросы: а каким будет мое завтра? Зарплаты, пенсии, роль семьи в воспитании патриота, демографическая обстановка.

Региональный форум "Беларусь адзiная"

Политологи и экономисты, которые выезжали на места, скооперируют все инициативы, чтобы направить предложения в исполкомы, а также министерства и ведомства. В целом, как отметили сегодня на пресс-конференции, подобная практика живого общения будет продолжена.

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