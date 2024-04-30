В Минске подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию по охране труда: 27 учреждений отмечены наградами

В Минске подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию по охране труда.

За право быть лучшим боролись более сотни организаций производственной и непроизводственной сфер. Наградами отмечены 27 учреждений, в том числе промышленные предприятия, объекты здравоохранения и образования в девяти номинациях. Оценивались условия труда в организациях, лечебное обеспечение работников, уровень проведения мероприятий по профилактике производственного травматизма.