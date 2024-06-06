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В Минске подвели итоги социально-экономического развития за I квартал текущего года

Все предприятия столицы должны выйти на безубыточную работу. В Минске подвели итоги социально-экономического развития за I квартал текущего года. В целом темп выполнения показателей сохраняется.

Темп роста заработной платы составил 112,9 %

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций по Минску - 2 842 рубля. Темп роста реальной заработной платы - 112,9 %. Город нарастил объемы розничного товарооборота, оптового товарооборота и товарооборота общественного питания.

За I квартал 2024 года ввели в эксплуатацию 128,9 тыс. кв. м жилья

За январь-март 2024 года ввели в эксплуатацию почти 129 тыс. кв. м жилья. А после капитального ремонта жилфонда - более 28 тыс. кв. м.

У нас произошел рост по I кварталу убыточных предприятий. Поэтому будем сегодня нацеливать районы, предприятия для того, чтобы выработать четкую политику и позицию, как помочь предприятиям выйти на безубыточную работу. У нас есть 11 предприятий в городе Минске, которые все еще работают со средней заработной платой ниже 1 тыс. белорусских рублей.
Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Мингорисполкома
В городе Минске есть убыточные предприятия. На этом сегодня был сделан акцент. Мы понимаем, что в большей степени это предприятия частной формы собственности, но нет ведь разницы - коммунальной или частной формы собственности, или республиканской формы собственности предприятия. Там работают люди, которые живут в городе Минске. Они должны получать достойную заработную плату, предприятия должны работать безубыточно. Кроме того, своевременность выплаты зарплаты. Еще имеют место случаи, когда предприятиявыплачивает несвоевременно. Но это единичный случай. Но я считаю, такого быть не должно и вовсе.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

В городе снизился уровень производственного травматизма на 27 %. Это наилучший показатель по стране.

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