В Минске подвели итоги социально-экономического развития за I квартал текущего года

В городе Минске есть убыточные предприятия. На этом сегодня был сделан акцент. Мы понимаем, что в большей степени это предприятия частной формы собственности, но нет ведь разницы - коммунальной или частной формы собственности, или республиканской формы собственности предприятия. Там работают люди, которые живут в городе Минске. Они должны получать достойную заработную плату, предприятия должны работать безубыточно. Кроме того, своевременность выплаты зарплаты. Еще имеют место случаи, когда предприятиявыплачивает несвоевременно. Но это единичный случай. Но я считаю, такого быть не должно и вовсе.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси