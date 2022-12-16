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В Минске подвели итоги третьего трудового семестра - 2022, посвященного Году исторической памяти
Накануне в "Чижовка-Арене" состоялась торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра - 2022. Мероприятие посвящено Году исторической памяти. Участники студотрядовского движения показали, чем занимались этим летом: подготовили презентации трудовых проектов, профилей отрядов, а также сразились в студотрядовские шашки, собрали пазлы, разгадали головоломки, поучаствовали в баттлах. Как отметили организаторы, в этом году было трудоустроено более 40 тысяч ребят.
На проекте мы работали по своей специальности. В Российской Федерации строили космодром Восточный, соперничали с другими отрядами. У нас были творческие спортивные мероприятия, состязания друг с другом и выявлялся самый лучший отряд.
Мы смогли в этом году трудоустроить свыше 42 тысяч человек. Если просто статистика, то это на 8 тысяч больше, чем в прошлом году. Но важно не только количество, но и качество. Наши ребята работают на важнейших, знаковых объектах. Мы вышли на новый уровень сотрудничества в рамках Союзного государства. Ребята строили космодром Восточный. 8 100 км разделяют Минск и Амурскую область, и это не стало помехой.
Отрадно, что молодежь хочет работать. И очень важно, что сегодня органы власти на местах создают рабочие места для того, чтобы была возможность поработать, почувствовать себя в коллективе, проявить свою инициативу в том виде деятельности, который по душе. Важно, что в Беларуси сохранились традиции студотрядовского движения.
Были названы имена победителей конкурса "Трудовой семестр" в различных номинациях. Командиры и комиссары награждены грамотами. А лучший студенческий отряд, работавший на молодежной стройке, и лучшая принимающая организация удостоены переходящих знамен.
Фото:minsknews.by
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