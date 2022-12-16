В Минске подвели итоги третьего трудового семестра - 2022, посвященного Году исторической памяти

Мы смогли в этом году трудоустроить свыше 42 тысяч человек. Если просто статистика, то это на 8 тысяч больше, чем в прошлом году. Но важно не только количество, но и качество. Наши ребята работают на важнейших, знаковых объектах. Мы вышли на новый уровень сотрудничества в рамках Союзного государства. Ребята строили космодром Восточный. 8 100 км разделяют Минск и Амурскую область, и это не стало помехой.

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ