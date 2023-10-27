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В Минске подвели итоги третьего трудового семестра и назвали имена победителей
Эти ребята работы не боятся! В Минске торжественно закрыли третий трудовой семестр, посвященный 60-летию белорусских студотрядов, и подвели его итоги. В мероприятии приняли участие более 250 человек со всей страны. Это бойцы, командиры студотрядов, ветераны движения и руководители организаций, где трудились ребята. Были названы имена победителей конкурса "Трудовой семестр" в семи номинациях. Наградили как отдельных бойцов, так и студотряды.
Тамара Лозицкая, командир студенческого сервисного отряда "Спутник": Мы можем попробовать себя в различных профессиях, заработать денег, и как я всегда говорю, отряды - это вторая семья. Ты находишь для себя близких людей по всей стране, ребят, которые всегда будут за тебя.
Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ: Мы подошли к этому семестру с достойными результатами. Количество трудоустроенных увеличилось, расширилась география работы наших ребят, увеличилось количество нанимателей. Мы хорошо поработали по линии международного трудоустройства.
Молодые люди трудились на предприятиях МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш, "Галантэя", "Атлант", "Интеграл" и многих других. В составе медицинских, педагогических, сельскохозяйственных, строительных, экологических и производственных отрядов в этом году было трудоустроено более 48 тысяч ребят по всей стране.
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