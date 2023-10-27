В Минске подвели итоги третьего трудового семестра и назвали имена победителей

Тамара Лозицкая, командир студенческого сервисного отряда "Спутник": Мы можем попробовать себя в различных профессиях, заработать денег, и как я всегда говорю, отряды - это вторая семья. Ты находишь для себя близких людей по всей стране, ребят, которые всегда будут за тебя.