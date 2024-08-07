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В Минске подвели предварительные итоги вступительной кампании - 2024

В вузы уже зачислили 46 тыс. абитуриентов, на бюджет - около 30 тыс. человек. Это на 2,5 тыс. больше, чем в прошлом году.

Количество абитуриентов, которые подали документы по целевому направлению, в этому году превысило 6 тыс. человек. Это на 1 100 больше, чем в прошлом году. Самыми популярными для целевиков стали медицинские, педагогические и сельскохозяйственные специальности.

Топ-направлений этой вступительной кампании, а также какая конкуренция была за место, знает Юлия Хмель.

Во многих вузах страны количество поступающих с лихвой превысило план приема. Конкуренция во время зачисления, отмечают в Министерстве образования, была высокой, а значит, в сентябре в лекционных залах окажутся только самые талантливые и мотивированные ребята.

Так, по направлению "Графический дизайн и мультимедиадизайн" в Гродненском госуниверситете конкурс составил почти 21 человек на место, на эту же специальность в БГУ претендовали 19 абитуриентов. В целом в топ специальностей вошли: "Мировая экономика" в Белгосуниверситете, "Стоматология" в БГМУ и "Программная инженерия" в БГУИР - проходной балл там составил 395.

Мы довольны итогами вступительной кампании в наши вузы. Практически все то, что мы спланировали и приняли на основании тех задач, которые поставил перед нами глава государства, все решено. Мы очень рады, что ребята пошли на те специальности, в которых нуждается наша экономика - педагогические, инженерно-технические, медицинские специальности. И мы видим, что сегодня в умах наших молодых людей проходит определенная трансформация. Они видят, как развивается наша экономика, как развиваются наши градообразующие предприятия. И выбирают сложные технические специальности, где они смогут своими руками, своим умом, талантом создавать новую инновационную продукцию и повышать благосостояние нашей экономики.
Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси


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4,3 тыс. человек зачислены в вузы без вступительных испытаний и вне конкурса

В этом году выросло и количество зачисленных без вступительных испытаний и вне конкурса. Таких ребят в этом году более 4 тыс. Из них почти 1,5 тыс. - обладатели золотых и серебряных медалей или дипломов колледжей с отличием, около 900 выпускников колледжей по педагогическим специальностям, а также 90 выпускников Национального детского технопарка.

Выросла популярность выпускников профильных классов профессиональной направленности - это педагогические классы, аграрные, военно-патриотические классы, классы спортивные, педагогические. Со следующего года с учетом данного положительного опыта у нас планируется прием по данной траектории ребят из инженерных классов, которые в этом году переходят в 11-й класс и уже активно постигают введение в профессии.
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси

На уровень среднего специального образования после 9-х классов подано 26,6 тыс. документов

Вместе с подготовкой специалистов с высшим образованием важнейшая задача - обеспечить отрасли нашей экономики рабочими профессиями. На данный момент в колледжи после 9-ти классов подано более 26,5 тыс. документов, что составляет 134 % от плана набора.

Продолжается подача документов в колледжи на платную форму обучения

Популярностью традиционно пользуются педагогические, медицинские специальности, специальности, связанные с финансовой деятельностью, а также с технической эксплуатацией оборудования машиностроительного производства, с эксплуатацией транспортных средств, со строительством зданий и сооружений. То есть у нас такой большой спектр специальностей.
Александра Петрова, замначальника главного управления, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси

В колледжи еще можно успеть подать документы на платную форму обучения. Всего на уровень среднего специального образования планируют принять 39 тыс. человек. На уровень профессионально-технического образования - около 27 тыс. учащихся. Основные итоги вступительной кампании подведут чуть позже.

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