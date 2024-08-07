В Минске подвели предварительные итоги вступительной кампании - 2024

Мы довольны итогами вступительной кампании в наши вузы. Практически все то, что мы спланировали и приняли на основании тех задач, которые поставил перед нами глава государства, все решено. Мы очень рады, что ребята пошли на те специальности, в которых нуждается наша экономика - педагогические, инженерно-технические, медицинские специальности. И мы видим, что сегодня в умах наших молодых людей проходит определенная трансформация. Они видят, как развивается наша экономика, как развиваются наши градообразующие предприятия. И выбирают сложные технические специальности, где они смогут своими руками, своим умом, талантом создавать новую инновационную продукцию и повышать благосостояние нашей экономики.

Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси