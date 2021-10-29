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В Минске подвели итоги турнира по тактической стрельбе среди сотрудников ОМОНа
В Минске подводят итоги турнира по тактической стрельбе среди сотрудников ОМОН. На протяжении всей рабочей недели бойцы спецотряда милиции со всей страны выясняли, кто из них самый точный как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях. Участники турнира показали свои навыки в стрельбе из пулемета, пистолета, снайперской винтовки, автомата, дробового ружья и пистолета-пулемета. В турнире было 12 групповых упражнений, включая одно ночное.
В первую очередь судьи оценивали умелую стрельбу и грамотные тактические действия участников. Фиксировалась и скорость выполнения упражнений. Лучших представителей наградят сегодня по окончании турнира.
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