В Минске подвели итоги турнира по тактической стрельбе среди сотрудников ОМОНа

В Минске подводят итоги турнира по тактической стрельбе среди сотрудников ОМОН. На протяжении всей рабочей недели бойцы спецотряда милиции со всей страны выясняли, кто из них самый точный как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях. Участники турнира показали свои навыки в стрельбе из пулемета, пистолета, снайперской винтовки, автомата, дробового ружья и пистолета-пулемета. В турнире было 12 групповых упражнений, включая одно ночное.