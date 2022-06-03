Белорусские бойцы отрядов милиции особого назначения определили самых метких в своих рядах. В Минске подводят итоги второго турнира по стрельбе среди сотрудников ОМОНа. На протяжении недели правоохранители соревновались в практической и тактической стрельбе. Упражнения "Высотка", "Килхаус", "Прорыв", "Автобус" и многие другие определили лучших сразу по нескольким критериям. Это меткость, реакция, скорость и сноровка. Прицельный огонь конкурсанты вели как из обычных пистолетов, так автоматов, ружей, пулеметов и снайперских винтовок. А сегодня участники турнира определи лучших в упражнении "Дуэль". Задач у соревнований несколько: повышение уровня профмастерства, популяризация современных методик боевой и специальной подготовки.