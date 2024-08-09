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В Минске погибла 10-летняя девочка
Десятилетняя девочка погибла в белорусской столице, выпав из окна седьмого этажа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наГУВД Мингорисполкома.
Трагедия произошла вечером 8 августа примерно в 22:00. Следственно-оперативная группа установила, что учащаяся пятого класса минской школы спускалась по лестнице, чтобы проводить гостивших у нее подруг, и в подъезде на лестничной площадке седьмого этажа выпала из окна. Оно было закрыто, но остекление не выдержало веса школьницы и лопнуло, когда она облокотилась на него.
Прибывшие работники скорой помощи провели необходимые реанимационные действия, однако девочка скончалась от полученных травм.
В инспекции по делам несовершеннолетних подчеркнули, что школьница воспитывалась в полной семье, она не признавалась находящейся в социально опасном положении и не попадала в поле зрения милиции.
Правоохранители призывают родителей проявлять повышенную бдительность в отношении детей. В силу возраста они не понимают многих опасностей и, оставшись без должного присмотра, могут попасть в беду.
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