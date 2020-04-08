В Минске пополнился парк сервиса по шерингу

Теперь и электровелосипеды! Сервис кикшеринга в Минске расширил парк - сейчас в аренду будут сдавать байки с автоматической докруткой педалей. Электронный механизм дает возможность самостоятельно разгоняться, но в необходимый момент включает подкрутку, чтобы велосипедисту было легче преодолевать подъемы. Пополнятся новыми моделями и электросамокаты. Их количество планируют увеличить более чем в 2 раза - до 600. Желтые велосипеды также уже появляются в городе. За зиму они прошли техническое обслуживание, а мобильное приложение по их аренде сделали более удобным в использовании.



