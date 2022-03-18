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В Минске после масштабной реконструкции открылся ФОК по оказанию услуг им. Машерова

Оздоровление и отдых в новом формате. Сегодня в Минске после масштабной реконструкции открылся физкультурно-оздоровительный комплекс по оказанию услуг имени Машерова. Увеличили площадь помещения бассейна на 100 квадратов, появились релакс-зоны с джакузи и разными видами саун, а также контрастный душ и гидромассаж. Такой комплексный подход позволит посетителям центра пройти полный курс акватермального восстановления.

В центре также предусмотрены зоны для оздоровления с детьми. Комплекс будет работать с 7 утра до полуночи.

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