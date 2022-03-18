В Минске после масштабной реконструкции открылся ФОК по оказанию услуг им. Машерова

Оздоровление и отдых в новом формате. Сегодня в Минске после масштабной реконструкции открылся физкультурно-оздоровительный комплекс по оказанию услуг имени Машерова. Увеличили площадь помещения бассейна на 100 квадратов, появились релакс-зоны с джакузи и разными видами саун, а также контрастный душ и гидромассаж. Такой комплексный подход позволит посетителям центра пройти полный курс акватермального восстановления.