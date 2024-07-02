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В Минске после реконструкции открыли парк имени Уго Чавеса

Сегодня в Минске торжественно открыли обновленный парк имени Уго Чавеса. Символическое новоселье объединило жителей Фрунзенского района, гостей и руководство города. Эту яркую премьеру приурочили к 80-летию освобождения Беларуси. После капитального апгрейда парк - это амфитеатр в несколько ярусов. В центре мегагородок с активностями для детей в сказочном стиле - качелями, тематическими игровыми площадками, горками. Ландшафтные волны холмистой местности приспособили для безопасных тренировок на скейтах, роликах и велосипедах. На нескольких гектарах разместился парк аттракционов.

Я хотел бы в первую очередь поблагодарить Президента Беларуси Александра Лукашенко и руководство города Минска за то, что такое чудесное место носит имя нашего вечно живого команданте Уго Чавеса. Минск характеризует наличие большого количества мест для отдыха. Этот парк станет отличным продолжениям хорошо развитой инфраструктуры города.
Франклин Рамирес Араке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси

Напомним, именной парк появился на карте Минска 10 лет назад. Понемногу новая локация приобретала привлекательности для отдыха в городе. Между тем работы по благоустройству парка не останавливаются. В планах - расширение спортивной инфраструктуры и озеленение территории.

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