В Минске после реконструкции открыли парк имени Уго Чавеса

Я хотел бы в первую очередь поблагодарить Президента Беларуси Александра Лукашенко и руководство города Минска за то, что такое чудесное место носит имя нашего вечно живого команданте Уго Чавеса. Минск характеризует наличие большого количества мест для отдыха. Этот парк станет отличным продолжениям хорошо развитой инфраструктуры города.

Франклин Рамирес Араке, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы в Беларуси