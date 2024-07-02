3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минске после реконструкции открыли парк имени Уго Чавеса
Сегодня в Минске торжественно открыли обновленный парк имени Уго Чавеса. Символическое новоселье объединило жителей Фрунзенского района, гостей и руководство города. Эту яркую премьеру приурочили к 80-летию освобождения Беларуси. После капитального апгрейда парк - это амфитеатр в несколько ярусов. В центре мегагородок с активностями для детей в сказочном стиле - качелями, тематическими игровыми площадками, горками. Ландшафтные волны холмистой местности приспособили для безопасных тренировок на скейтах, роликах и велосипедах. На нескольких гектарах разместился парк аттракционов.
Я хотел бы в первую очередь поблагодарить Президента Беларуси Александра Лукашенко и руководство города Минска за то, что такое чудесное место носит имя нашего вечно живого команданте Уго Чавеса. Минск характеризует наличие большого количества мест для отдыха. Этот парк станет отличным продолжениям хорошо развитой инфраструктуры города.
Напомним, именной парк появился на карте Минска 10 лет назад. Понемногу новая локация приобретала привлекательности для отдыха в городе. Между тем работы по благоустройству парка не останавливаются. В планах - расширение спортивной инфраструктуры и озеленение территории.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов