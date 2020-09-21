В Минске после реконструкции открылся Музей истории комсомола

Легендарная организация отмечает 100-летие. Всю историю развития движения - от образования комсомольских ячеек до деятельности БРСМ - увидела наш корреспондент Светлана Чернова.



Вот он торжественный момент. Музей истории комсомола и молодежного движения страны официально открыт после обновления. 7 ноября прошлого года началась его реставрация: за 10 месяцев из небольшой тематической комнатки вырост настоящий музей. Отдельные стенды посвящены работе молодежи на БАМе, восстановлению Минска после войны. Здесь можно найти переданную музею шашку героя Советского Союза Баграмяна и скафандр Климука. Конечно же, особе внимание - легендарному комсомольскому движению.







