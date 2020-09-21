ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске после реконструкции открылся Музей истории комсомола

Легендарная организация отмечает 100-летие. Всю историю развития движения - от образования комсомольских ячеек до деятельности БРСМ - увидела наш корреспондент Светлана Чернова.

Вот он торжественный момент. Музей истории комсомола и молодежного движения страны официально открыт после обновления. 7 ноября прошлого года началась его реставрация: за 10 месяцев из небольшой тематической комнатки вырост настоящий музей. Отдельные стенды посвящены работе молодежи на БАМе, восстановлению Минска после войны. Здесь можно найти переданную музею шашку героя Советского Союза Баграмяна и скафандр Климука. Конечно же, особе внимание - легендарному комсомольскому движению.



Изображение

Музейная экспозиция БРСМ - более 20 тысяч экспонатов

Появились и интерактивные доски - там информация о деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Всего же музейный фонд БРСМ хранит более 20 тысяч исторических документов, фотографий и предметов, среди которых сотни уникальных экспонатов. Раритет - Фронтовой дневник белоруса Ивана Собко. Обложка самодельного дневника – из обломков бронетехники, вместо страниц - телеграфные бланки с фронтовыми записями бойца Красной армии, авторскими стихами, написанными карандашом, а также неотправленным письма матери. Уроженец Полесья погиб в самом конце войны, защищая Родину.В музее можно познакомиться и с деятелями молодежного движения - в помещении разместилась галерея портретов, созданная студентами художественного факультета Белорусской государственной академии искусств. Посещение музея - бесплатное.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все