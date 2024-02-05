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В Минске столкнулись два автобуса - пострадали 9 человек

9 человек госпитализированы в Минске после столкновения двух автобусов, сообщает телеграм-канал Минздрава.

ДТП произошло на улице Семашко. По предварительной информации ГАИ, водитель рейсового автобуса уснул за рулем. Среди пострадавших пятеро детей. Диагнозы разные: переломы, черепно-мозговые травмы, ушибы, ссадины мягких тканей лица.

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