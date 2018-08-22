В Минске построили первую альтернативную детскую площадку

Вместо пластика и металла - шины и бревна. В столице построили первую альтернативную детскую площадку. Предусмотрены все нормы безопасности: амортизация из песка внизу на 40 сантиметров, а бревна заострили так, чтобы на них нельзя было залезть.

Андрей Коровянский, архитектор: "Детская площадка должна сейчас восприниматься как своеобразный тренажер для ребенка, в котором он прокачивает определенные группы мышц, если можно так говорить. Это, может быть, даже больше игровая спортивная площадка, нежели просто детская развлекательная. Мы сделали нечто подобное здесь".

Шины на детских площадках в Беларуси используют впервые, здесь их почти 43, но для детей прямой контакт с автомобильными покрышками безопасен.

Геннадий Есис, организатор идеи: "Есть решение покрасить специальным составом и дальше никаких вопросов. Они не пачкаются, они достаточно безвредны, экологичны. Все соответствует нормам, предъявляемым санэпидемслужбами".