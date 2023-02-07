В Минске построят инфекционную больницу - назван район города

Стало известно, где в Минске будет возведено здание новой инфекционной больницы на 264 боксированных койко-мест. Разместится учреждение в районе Долгиновского тракта,сообщаетTelegram-канал Минздрава. Здесь же находятся РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, а также РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии. Таким образом будет создан медицинский квартал.

На данный момент стало известно, что в больнице будет 264 боксированных койко-места. Из этого числа 18 боксов - реанимация, а еще 6 мест предназначены для пациентов с особо опасными инфекционными заболеваниями.

Глава Министерства здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич и председатель Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан обсудили строительство новой инфекционной больницы.Совещание прошло на месте будущей строительной площадки в Новинках, вблизи Долгиновского тракта, где и будет возведен новый стационар.