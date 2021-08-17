В Минске построят старообрядческий храм

В Минске появится первый православный старообрядческий храм во имя святого пророка Ильи. Его построят возле Лошицкого парка. Старообрядческий приход - первый в истории нашей страны, принявший решение о восстановлении священства и вхождении в лоно Православной церкви. Это событие состоялось еще в 2006 году. При этом община сохраняет свою идентичность, традиции, богослужебный порядок. В новом храме молитвы будут проходить по старому чину. Пока же верующие проводят службы в частном доме. Община насчитывает около 400 прихожан.