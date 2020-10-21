В Минске появилась безопасная зона для пассажиров трамваев

Экспериментальное дорожное покрытие нанесли на улице Якуба Коласа в Минске. Оно представляет собой сплошной желтый участок напротив остановки трамваев. Яркий цвет, по мнению специалистов, должен еще эффективнее привлекать внимание водителей. Кроме цветной эмали, на полотно нанесли дополнительные предупредительные знаки, а также повесили информационный щит.