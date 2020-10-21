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В Минске появилась безопасная зона для пассажиров трамваев

Экспериментальное дорожное покрытие нанесли на улице Якуба Коласа в Минске. Оно представляет собой сплошной желтый участок напротив остановки трамваев. Яркий цвет, по мнению специалистов, должен еще эффективнее привлекать внимание водителей. Кроме цветной эмали, на полотно нанесли дополнительные предупредительные знаки, а также повесили информационный щит.

Выяснилось, что после дождя экспериментальная разметка становится скользкой. Это обеспокоило водителей и пешеходов. Проблему решили: для повышения сцепления колес автомобилей с асфальтом и безопасности пешеходов сняли часть покрытия. Оно стало не гладким, а шероховатым.

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