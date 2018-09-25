ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске появилась еще одна световая скульптура

Выйти на променад и попасть в сказку. Еще одна световая скульптура появилась в Минске. На площади Свободы установили карету Золушки. С первых дней она вызывает интерес у жителей и гостей столицы. Даже днем прохожие дотрагиваются до изысканной конструкции. А с наступлением темноты начинается настоящая сказка.

Конструкцию собирали без использования сварки. Сейчас в Минске можно увидеть 12 световых фигур. В этом году планируют установить еще несколько.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все