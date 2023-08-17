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В Минске появилась "вафельная" разметка на пересечении пр. Пушкина и ул. Притыцкого
На пересечении пр.Пушкина и ул. Притыцкого в Минске появилась "вафельная" разметка, сообщает БЕЛТА.
Разметка состоит из желтых линий, образующих ромбы, и обозначает границы перекрестка. На нее водителю не следует выезжать, если возник затор, который заставит остановиться и неоправданно задержаться внутри границ пересечения, что может создать препятствие для движения в поперечном направлении.
Как проинформировали в ГАИ, задача "вафельной" разметки - предотвратить образование заторов на перекрестках. Останавливаться на перекрестке, где есть такая разметка, можно в двух случаях: при повороте налево для пропуска встречных машин, а также пешеходов и велосипедистов и при повороте направо для пропуска пешеходов и велосипедистов, пересекающих проезжую часть дороги, на которую поворачивает водитель.
За нарушение правил проезда перекрестка с "вафельной" разметкой может грозить штраф от одной до пяти базовых величин (ст.18.13 ч.8 КоАП).
Фото: БЕЛТА
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