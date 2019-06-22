Безопасность столичных дорог теперь и под присмотром 25 лучших сотрудниц ДПС. В Минске появились девушки-регулировщицы. Это девушки из всех регионов страны. Они обеспечивают безопасность дорожного движения и контролируют проезд потоков автомобилей на самых оживленных перекрестках столицы. Их можно встретить на проспекте Независимости и на проспекте Победителей.

Три раза в неделю девушки-постовые выходили на перекрестки и оттачивали мастерство управления транспортными потоками. Отметим, все девушки опытные инспекторы ГАИ. Они не только регулируют движение на дорогах, но и дежурят на выездах. В ГАИ утверждают, если подобная практика понравится минчанам и гостям столицы, девушек-инспекторов на дорогах станет еще больше.