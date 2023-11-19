В Минске появились остановки с правилами безопасности от МЧС

Более 40 остановок безопасности установлены в столице. Они оборудованы мультимедийными экранами и тематическими билбордами.

Одни транслируют проморолики и мультфильмы с советами от МЧС, другие - напоминают номера спасательной службы. Одна из самых необычных остановок находится в Ленинском районе Минска, она напоминает пожарную часть и рассказывает историю формирования службы МЧС.

О правилах безопасности в Минске напоминают также детские площадки с деревянными пожарными авто и номером 112. В стиле МЧС оформляют игровые комнаты в торговых центрах. Тематическую рекламу получают и упаковки продуктов. А фразу "помощь рядом" можно увидеть на фасадах многоэтажек и школ.