В Беларуси экодвижение становится все более популярным и актуальным. В Минске появились первые контейнеры для сбора использованных пластиковых пакетов. В поддержку проекта в одном из столичных гипермаркетов прошла акция "Подари вторую жизнь пакету". Каждого, кто сдал ненужную пластиковую упаковку, отблагодарили фруктами. Все, что удастся собрать, отправят на перерабатывающее предприятие в Логойск, где на прошлой неделе запустили производство стопроцентно разлагаемых кукурузных пакетов. Они не только не вредят окружающей среде, но даже становятся удобрением. А вот пластику для распада требуется несколько сотен лет, поэтому его на предприятии переработают и подарят вторую, третью и даже десятую жизнь.