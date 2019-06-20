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В Минске появились первые контейнеры для сбора использованных пластиковых пакетов
В Беларуси экодвижение становится все более популярным и актуальным. В Минске появились первые контейнеры для сбора использованных пластиковых пакетов. В поддержку проекта в одном из столичных гипермаркетов прошла акция "Подари вторую жизнь пакету". Каждого, кто сдал ненужную пластиковую упаковку, отблагодарили фруктами. Все, что удастся собрать, отправят на перерабатывающее предприятие в Логойск, где на прошлой неделе запустили производство стопроцентно разлагаемых кукурузных пакетов. Они не только не вредят окружающей среде, но даже становятся удобрением. А вот пластику для распада требуется несколько сотен лет, поэтому его на предприятии переработают и подарят вторую, третью и даже десятую жизнь.
Пока контейнеры для сбора использованного полиэтилена установили в трех гипермаркетах Минска
Если эксперимент пойдет успешно, количество экобоксов увеличат. А когда объемы вторсырья станут достаточными для изготовления промышленных партий, на кассах появятся "майки" с пометкой "переработано". Все зависит только от того, насколько активно минчане подключатся к инициативе: будут приносить из дома использованный полиэтилен или откажутся в магазинах от тех фасовочных пакетов, которые им не нужны.
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