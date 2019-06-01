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В Минске появилось представительство центра "Карты гостя"

В Минске уже появилось представительство центра "Карты гостя" с музеем, галереей и сувенирной лавкой. Главным элементом объекта стал туристический пункт. Там можно получить информацию о городе, знаменитых местах, инфраструктуры, а также больше узнать о проекте "Карта гостя".

Сама карта гостя разных форматов дает возможность туристам бесплатно или со скидкой посещать экскурсии и музеи, а также пользоваться прокатом авто и велосипедов.

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