В Минске появилось представительство центра "Карты гостя"

В Минске уже появилось представительство центра "Карты гостя" с музеем, галереей и сувенирной лавкой. Главным элементом объекта стал туристический пункт. Там можно получить информацию о городе, знаменитых местах, инфраструктуры, а также больше узнать о проекте "Карта гостя".



Сама карта гостя разных форматов дает возможность туристам бесплатно или со скидкой посещать экскурсии и музеи, а также пользоваться прокатом авто и велосипедов.