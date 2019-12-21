В Минске появился новый многофункциональный комплекс "Олимпик Парк"

За последние годы в Беларуси появилось множество спортобъектов. В том числе и в столице. Но на карте Минска появляются новые микрорайоны, а потому востребованность в тренировочных площадках разных форматов растет.



Среди новых объектов - "Олимпик Парк" на проспекте Победителей. Этот объект дополнил спортивный кластер столицы (рядом здесь и Минск-Арена и Дворец гимнастики). Новый комплекс включает бассейн, тренажерный зал и такие долгожданные - сразу две - ледовые площадки, большой многофункциональный спортивный зал! Создать подобный объект было просьбой минчан. И Президент откликнулся! По его поручению и возвели спортивный комплекс. Причем в кратчайшие сроки и что важно - без использования бюджетных средств. На льду "Олимпик Парк" расположилась школа по фигурному катанию Ягудина (этот красивый вид спорта должен развиваться в стране), арендуют лед и игроки ночной хоккейной лиги (значит, есть поступление средств и решена проблема нехватки тренировочных площадок). И, конечно же, это возможность заниматься начинающим спортсменам - им здесь доступно все!







Сегодня здесь душевно и официально открыли еще один объект. Это место, где можно проводить уютные вечера или важные мероприятия. И что важно, в интерьерах использованы и белорусские мотивы, и материалы! Во время торжественной церемонии, конечно, можно было встретить и именитых спортсменов, и известных медиаперсон. Вскоре здесь же будут принимать и иностранные делегации. Да и родителям, приводящим своих деток на спортивные занятия, будет где провести время в ожидании будущих чемпионов. Словом, в Минске появился новый масштабный комплекс, который уже стал востребованным!



