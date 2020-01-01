В Минске появится больше Dog-friendly автомобилей такси

Для комфортной перевозки собак оборудовано 40 машин. В авто, где можно перевозить собак, находятся специальные наборы, включающие гамак, защищающий сиденье от шерсти, и освежитель воздуха.



Владельцам собак при вызове одной из служб такси необходимо сообщить диспетчеру, что они хотят ехать вместе со своим питомцем, или же написать это в комментарии в приложении.



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