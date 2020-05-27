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В Минске появится новое масштабное граффити

В Минске появится новое масштабное граффити

Торжественное открытие арт-объекта состоится сегодня на улице Казинца, 127 в 15:00.
Полотно сочетает элементы национального орнамента - молодость, огонь, семью и расцвет, а также отображает традиционные занятия белорусов - сев, сенокос, рыбалку, празднование Купалья и дожинок. Частью изображения стали разработки отечественного машиностроения - огромный БелАЗ, трактор "Беларус" и комбайны. На граффити будут и достопримечательности страны: Мирский замок, костел святых Симеона и Елены в Минске и др. В центре картины будет размещен символ республики - зубр.

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