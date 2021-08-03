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В Минске появляются новые площадки для игры в городки
Спорт родом из двора. В столице растет интерес к игре в городки. Появляются целые команды и школы по городошному спорту, а соответственно и новые площадки. Задача игроков - за меньшее количество бросков разбить фигуры из деревянных брусков (городков). Этот вид спорта требует особой физической подготовки. Вес биты для броска у профессиональных городошников доходит до двух килограммов.
Уже скоро минскую прописку около станции метро "Тракторный завод" получит и новая площадка для дворового вида спорта. Одновременно здесь смогут играть сразу шесть команд. Размеры и оборудование позволят проводить на ней соревнования не только городского, но и республиканского масштабов.
Игре более 200 лет. Первые упоминания историки нашли еще на западноевропейских цветных гравюрах, где рассказывалось о необычном спорте на восточнославянских землях.
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