В Минске появятся 2 новые велопарковки

Инфраструктура - для двухколесного транспорта. Две новые велопарковки появятся на охраняемых стоянках Минска до конца октября в Ленинском и Фрунзенском районах. В отличие от стандартных велопарковок, открытых, новая конструкция будет крытой. Крыша защитит в ненастье от ветра и дождя. Новые велопарковки рассчитаны на 30 велосипедов, и работать будут круглый год. Пользование парковкой обойдется велолюбителям в 7 рублей за месяц, а для тех, у кого здесь же стоит автомобиль, - 5.