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В Минске появятся 2 новые велопарковки

Инфраструктура - для двухколесного транспорта. Две новые велопарковки появятся на охраняемых стоянках Минска до конца октября в Ленинском и Фрунзенском районах. В отличие от стандартных велопарковок, открытых, новая конструкция будет крытой. Крыша защитит в ненастье от ветра и дождя. Новые велопарковки рассчитаны на 30 велосипедов, и работать будут круглый год. Пользование парковкой обойдется велолюбителям в 7 рублей за месяц, а для тех, у кого здесь же стоит автомобиль, - 5.

В этом году на стоянках городского предприятия "Гаражи, автостоянки и парковки" открылось 11 велопарковок, общей вместимостью 330 велосипедов. Всего же в столице 46 велопарковок.

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