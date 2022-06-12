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В Минске появятся 2 новых пляжа - МЧС призывает к бдительности при купании

МЧС в эти жаркие дни призывает быть бдительными при купании: с приходом лета увеличилась гибель людей на воде.

Только с начала июня в стране утонуло более 20 человек.

ОСВОД особо обращает внимание: не стоит оставлять без присмотра детей. В целом для обеспечения безопасности отдыхающих действуют 66 спасательных станций и 150 спасательных постов в местах массового купания.

В Минске появятся 2 новых пляжа

Только в столице работает 21 городской пляж. Они оборудованы всем необходимым инвентарем, есть видеонаблюдение и звуковое оповещение, что позволяет качественно проводить профилактическую работу. Из новшеств: в июле ко Дню Независимости появятся еще два новых пляжа - на Цнянском водохранилище и водохранилище Дрозды.


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