В Минске появятся фонари с датчиками движения

Освещение столичных дворов и пешеходных зон оснастят датчиками движения. Проект хотят внедрить на улицах, где ночью нет оживленного движения транспорта. В режиме сна умные фонари будут работать всего на 20 процентах от полной мощности.



Пилотный проект уже реализовали на улице Платонова. Ночью этот участок не загружен, поэтому в постоянном ярком свете он не нуждается. По словам специалистов, такой способ позволит в будущем экономить до половины затрат на электроэнергию.



