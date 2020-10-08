В Минске появятся новые виды проездных

В продажу они поступят на следующей неделе. Новые проездные можно будет приобрести на 1, 3, 7, 25 поездок со сроком действия 365 суток на три вида транспорта: автобус, троллейбус, трамвай либо на автобус-экспресс. Определена также стоимость. К примеру, проездной на 25 поездок на трех видах транспорта будет стоить 16 рублей 25 копеек, а на автобус-экспресс - 20 рублей.