В Минске появятся зоны для стоянки арендных самокатов и велосипедов

В столице продолжается оптимизация инфраструктуры для кикшеринга - это аренда электросамокатов и велосипедов. Так, на тротуарах минских улиц появились первые выделенные места для парковки экотранспорта. Специальные шеринг-зоны были созданы, чтобы оставленные прокатные желтые байки не препятствовали движению пешеходов, особенно около остановочных пунктов общественного транспорта.