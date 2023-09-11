ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минске поздравляют малышей, родившихся в День города

Марафон поздравлений по всей столице. Минчанки, родившие в День города, сегодня получают подарки. В 1-й городской больнице 9 сентября родились 3 девочки. В рамках доброй акции в гости заглянули депутаты и представители общественных организаций. За материнский труд женщинам вручены цветы и детские наборы - одеяла и игрушки. Заботливая акция по традиции не оставляет без внимания ни одну маму.

День города стал двойным праздником для 26 семей столицы. На свет появились 12 мальчиков и 16 девочек. Среди них сразу две двойни!

В рамках акции "Здравствуй, минчанин!" мамы и их малыши получают поздравления уже 14 лет подряд.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все