В Минске поздравляют малышей, родившихся в День города

Марафон поздравлений по всей столице. Минчанки, родившие в День города, сегодня получают подарки. В 1-й городской больнице 9 сентября родились 3 девочки. В рамках доброй акции в гости заглянули депутаты и представители общественных организаций. За материнский труд женщинам вручены цветы и детские наборы - одеяла и игрушки. Заботливая акция по традиции не оставляет без внимания ни одну маму.