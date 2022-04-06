В Минске право бесплатного проезда получили учащиеся 1 и 2 курсов среднеспециальных учебных заведений

Бесплатный проезд в общественном транспорте для учащихся первого и второго курсов среднеспециальных учебных заведений столицы. Соответствующее решение принято городским Советом депутатов и действует с сегодняшнего дня. Учащиеся колледжей, лицеев и профтехучилищ дневной формы обучения могут воспользоваться такой льготой при наличии ученического билета. Бесплатный проезд во всех видах транспорта будет действовать с 1 сентября по 30 июня.



Раньше правом бесплатного проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро могли пользоваться только школьники. А те, кто поступил после 9 класса в лицеи и колледжи, такого бонуса не имели.

