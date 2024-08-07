В Минске правоохранители обнаружили останки пенсионера, которого расчленили 15 лет назад. Его не искали даже родственники. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники столичной милиции раскрыли серию преступлений, совершенных в отношении пожилого минчанина. В прошлом году сыщики задержали бывшего мужа его дочери, который на протяжении нескольких лет незаконно получал вместо тестя пенсию. Тогда суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде лишения свободы.

При этом сам пенсионер на связь с милицией не выходил, а общение с родственниками прекратил много лет назад. "По факту безвестного исчезновения минчанина следователями было возбуждено уголовное дело и начаты поисковые мероприятия. Дополнительно оперативники опросили бывшего зятя пропавшего, который признался, что около 15 лет назад между ними произошел конфликт и пенсионер погиб. Заметая следы, фигурант расчленил тело и закопал в лесопарке недалеко от дома", - рассказали в ГУВД.