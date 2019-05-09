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В Минске праздничные площадки развернутся во всех районах города
Насыщенно этот день проведет и белорусская столица. В Минске праздничные площадки развернутся во всех районах города.
Центральной по традиции станет территория у Дворца спорта. Там откроется щедрая ярмарка, в полдень здесь начнется праздничный концерт "Под мирным небом земля моя". Ну а самых сильных и стойких соберет международный турнир по силовому экстриму.
Спортивный марафон продолжится и в парке Победы. Вот уже пять лет именно здесь собираются самые отважные спортсмены. И с каждым годом ажиотаж растет. На старт выйдут полтысячи детей и втрое больше взрослых. "Забег отважных" начнется в 11 утра.
А вот исторический центр Минска превратится в большую танцевальную площадку. Верхний город также станет местом дислокации сводной роты трех белорусских фронтов. Военные артефакты, ретротехника и звуки патефона.
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