Насыщенно этот день проведет и белорусская столица. В Минске праздничные площадки развернутся во всех районах города.



Центральной по традиции станет территория у Дворца спорта. Там откроется щедрая ярмарка, в полдень здесь начнется праздничный концерт "Под мирным небом земля моя". Ну а самых сильных и стойких соберет международный турнир по силовому экстриму.



Спортивный марафон продолжится и в парке Победы. Вот уже пять лет именно здесь собираются самые отважные спортсмены. И с каждым годом ажиотаж растет. На старт выйдут полтысячи детей и втрое больше взрослых. "Забег отважных" начнется в 11 утра.