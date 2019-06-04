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В Минске представили культурный и туристический потенциал китайской провинции Шаньдун

Она располагается на востоке Китая и омывается Желтым морем. Там находятся несколько объектов, которые входят в Список всемирного культурного наследия. Гора Тайшань, стена Ци - она же самая древняя стена в Китае. И самый длинный в мире Великий канал - протяженностью почти 2 тысячи километров.

Население провинции составляет более 100 миллионов человек

Шаньдун является одной из самых высокоразвитых провинций Китайской Народной Республики. Кстати, именно там родился Конфуций.

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