В Минске представили культурный и туристический потенциал китайской провинции Шаньдун

Она располагается на востоке Китая и омывается Желтым морем. Там находятся несколько объектов, которые входят в Список всемирного культурного наследия. Гора Тайшань, стена Ци - она же самая древняя стена в Китае. И самый длинный в мире Великий канал - протяженностью почти 2 тысячи километров.