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В Минске представители "Новой Евразии" обсудили общее будущее и презентацию книги с работами евразийцев
Геополитическая турбулентность охватывает весь мир. Устоявшиеся связи разрушаются и формируются новые блоки, опирающиеся на взаимовыгодные интересы и общее историко-культурное наследие. Новое дыхание получают идеи союзничества и интеграции. Представители "Новой Евразии" из разных стран накануне собрались в Минске для обсуждения общего образа будущего и презентации переиздания книги с работами классических евразийцев.
Вышла книга - сборник первых работ классических евразийцев. То есть, спустя сто лет эта книга вновь зазвучала, вновь стала актуальной. Задача состоит в том, чтобы способствовать евразийской интеграции, союзной интеграции, сближению стран Евразийского союза в гуманитарной, культурной, общественной сферах.
Если мы сейчас не соберемся в кулак все вместе - и русские, и белорусы, и казахи, и все другие народы, которые хотят идти нашим путем, сохранить свои корни, свою идентичность, нас просто сломают, нас провернут в порошок.
Евразийская интеграция и Союзное государство доказали на практике свою эффективность. При нынешней трансформации системы международных отношений наполнение их смыслами единого образа будущего приобретает особую значимость.
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