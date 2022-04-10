В Минске представители "Новой Евразии" обсудили общее будущее и презентацию книги с работами евразийцев

Если мы сейчас не соберемся в кулак все вместе - и русские, и белорусы, и казахи, и все другие народы, которые хотят идти нашим путем, сохранить свои корни, свою идентичность, нас просто сломают, нас провернут в порошок.

Павел Зарифуллин, директор Московского центра Льва Гумилева (Россия)