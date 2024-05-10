В Минске пресечена деятельность группы, которая помогала частным компаниям уклоняться от налогов

В Минске пресечена противоправная деятельность преступной группы, которая оказывала услуги частным компаниям в уклонении от уплаты налогов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Комитетгосконтроля.

На след участников преступной группы вышли работники столичного управления Департамента финансовых расследований КГК. Злоумышленники использовали средства конспирации, но правоохранителям удалось вскрыть клиентскую базу группы - компании реального сектора экономики, для которых организаторы незаконной деятельности предоставляли фиктивные документы о поставках товаров и выполнении строительных работ.

По факту никакие товары в адрес компаний реального сектора экономики не поставлялись, а строительные работы выполнялись ими собственными силами. Все манипуляции с фиктивными документами от имени подконтрольных преступной группе фирм-однодневок (использовались реквизиты 40 фирм) выполнялись с одной целью - занижения затрат частных компаний и неуплаты ими налогов.

Одновременно происходило обналичивание денежных средств, перечисленных частными компаниями в адрес подставных фирм. Преступники снимали деньги с банковских карт, оставляли себе вознаграждение (доходило до 25 % от поступившей суммы), остальное передавали должностным лицам компаний-клиентов. Те в свою очередь использовали обналиченные суммы для выплаты зарплаты в конвертах работникам и на личное обогащение.

По месту жительства злоумышленников, а также в офисах компаний-клиентов при силовой поддержке СОБР МВД проведено более 20 обысков. Найдены документы, носители информации, компьютерная техника, мобильные устройства, банковские карточки, печати подконтрольных структур, а также более 1 млн рублей.

За уклонение от уплаты налогов в отношении руководителей коммерческих компаний возбуждены уголовные дела.